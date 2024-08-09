Фестиваль «Стенограффия» открылся работами художников из ОАЭ и Китая

По словам автора, он не закладывал в основу арт-объекта тайный замысел, главная задача — просто порадовать людей, «проливая» цвет на серые улицы. Но зритель может сам наделить эту работу смыслами: «Здесь изображены как различные предметы, так и идеи, концепты. Но я не люблю рассказывать о своей интерпретации — мне кажется, что нужно дать каждому шанс увидеть что-то свое, не опираясь на мои слова».