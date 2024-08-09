Фестиваль «Стенограффия» открылся работами художников из ОАЭ и Китая

«Увидеть что-то свое».
Объект паблик-арта автора из ОАЭ Мохамеда Ахмеда (стоял у истоков развития уличного искусства в стране, вошел в первую волну авторов, развивающих это направление) помогали создавать жители Екатеринбурга. Работа стартовала 15 июля с участием журналистов и гостей — каждый желающий присоединился к нанесению первых штрихов краски. Сейчас стену теплопункта покрыл паттерн из символов на фоне ярких цветовых фрагментов, сообщила пресс-служба фестиваля.
По словам автора, он не закладывал в основу арт-объекта тайный замысел, главная задача — просто порадовать людей, «проливая» цвет на серые улицы. Но зритель может сам наделить эту работу смыслами: «Здесь изображены как различные предметы, так и идеи, концепты. Но я не люблю рассказывать о своей интерпретации — мне кажется, что нужно дать каждому шанс увидеть что-то свое, не опираясь на мои слова».
Арт-объект выполнен в стиле «яркого минимализма» — так говорит автор, называющий себя художником-минималистом. Рассматривая его работы, кто-то увидит в них форму примитивных орудий труда, костей или ветвей деревьев, другие — древние наскальные рисунки. Интерпретацию своих работ автор оставляет открытой.
«Зритель волен делать свои собственные выводы», — говорит он. The Warmth Room на Ленина, 20 — первая подобная работа Мохамеда в России. Ранее в нашу страну автор приезжал лишь в 1990 году, но мурал не создавал.
«Фарфоровые» птицы.
Китайский художник Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut, создал крупный арт-объект по адресу ул. Попова, 31. На двух поверхностях здания здесь нарисованы фигуры птиц, словно созданных из китайского фарфора.
На птиц можно смотреть в отдельности, но полностью сюжет разворачивается с угла здания: две птицы оказываются в одном мурале, объединенные китайским фонарем.
Кэ Юйчьжэня создает свои граффити в узнаваемом стиле. Почти в каждой его работе есть изображения птиц и животных, похожих на фарфоровые изделия, фигуры объемные и реалистичные. На фасаде в Екатеринбурге изображены птицы-секретари. До этого в творчестве художника не появлялись такие птицы, Кэ Юйчьжэня считает, что этот образ соответствует Екатеринбургу.
«Это очень красивая птица, — говорит художник. — Мне кажется, что она подойдет этому городу. Она не только красивая, это птица с характером: сочетает в себе силу и изящество».
Особенность творчества автора — в изображениях, напоминающих замершие статуэтки. Это отсылка к китайскому расписному фарфору или лазурному фарфору. Для такого фарфора характерно включение голубого цвета, правильно называть его фарфор «Цинхуа», отмечает автор.
По словам китайца, когда он начинал работать с паблик-артом, по многим объектам он не видел, откуда их авторы. «Тогда мне захотелось показать, я из определенного региона, определенной страны. Я начал изучать фарфор “Цинхуа” и понял, что это может быть основой творчества, до меня этого никто не делал», — говорит он.
Художник из Китая смог приехать в столицу Урала благодаря развитию побратимских связей Екатеринбурга и Гуанчжоу, который представляет Nut.
«Екатеринбург давно зарекомендовал себя как город международного сотрудничества и деловых коммуникаций, — говорит заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата Администрации Екатеринбурга Марина Фадеева. — Новый арт-объект стал еще одним символом, объединяющим города-побратимы — Екатеринбург и Гуанчжоу. История нашего сотрудничества насчитывает уже 22 года, за это время было реализовано множество совместных проектов, участие китайского художника стало ярким подтверждением нашей дружбы!».