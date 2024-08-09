Регистрация кандидатов на выборы мэров завершилась в Иркутской области

По три претендента примут участие в Саянске и Усть-Удинском районе. По четыре кандидата будут бороться за пост в Аларском, Казачинско-Ленинском, Киренском и Черемховском районах, а также в Усть-Илимском и Чунском муниципальных округах. В Эхирит-Булагатском и Нижнеудинском районах зарегистрировано по пять кандидатов.