Регистрация кандидатов на выборы мэров завершилась в Иркутской области

Завершилась регистрация кандидатов на выборы мэра. Все кампании были назначены на 8 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии Иркутской области.
По три претендента примут участие в Саянске и Усть-Удинском районе. По четыре кандидата будут бороться за пост в Аларском, Казачинско-Ленинском, Киренском и Черемховском районах, а также в Усть-Илимском и Чунском муниципальных округах. В Эхирит-Булагатском и Нижнеудинском районах зарегистрировано по пять кандидатов.
По шесть кандидатов ведут борьбу за пост мэра Братска, Боханского, Осинского, Шелеховского районов. По семь кандидатов участвуют в выборах мэров Усть-Илимска и Баяндаевского района. По девять кандидатов зарегистрированы на выборах мэров Тулуна и Тайшетского района, — рассказали в пресс-службе комиссии.
Также в Иркутске завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов думы. В ходе компании выдвинулся 271 кандидат, но были зарегистрированы лишь 236. На мандаты претендуют от пяти до девяти человек. Всего в думу Иркутска избираются 35 депутатов из девяти партий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, средняя предполагаемая зарплата выросла в Иркутской области на 18% по сравнению с январем 2024 года.