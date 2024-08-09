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У кого ещё нет генератора электроэнергии, стоит задуматься: Тысячи жителей Кишинёва останутся без света в пятницу, 9 августа — публикуем адреса

Где не будет электричества в пятницу, 9 августа.

Источник: Комсомольская правда

О плановых отключениях в Кишиневе предупреждает поставщик услуги.

Ботаника.

Албица, 1−9, 6−12, 38, А. Болдур, 1, 1A, 9−11, 15−19, 4−6, 10−20, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29−31, 2−12, 14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 18, 30, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Косашилор, 1−5, 7A, 2−4, Декабристов, 54, Г. Безвикони, 5, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 16/1, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 30, 19, 69, переулок Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 5A, 28, Имашулуй, 2, 4, 12−28, Леушень, 1−11, 2−16, Мунчешть, 263, 267−271, 426, 426/4, 600−654, 682−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор, 1 °F, 5, 10/1, Подул де Флорь, 1−17, 2−4, 8−10, 14−28, Ревака, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 6, переулок Ревака, 2−4, С. Мурафа, 39, 41A, 45, 49−51, 44−56, В. Быкулуй, 999, В. Зарзэр, 1−3, 3B, 7, 11, 17−25, 31, 37, 4−16, 28−38, переулок В. Зарзэр, 3, 15, 27, 35, 4, 10, 16, 26−28, В. Тулник, 1−23, 4−8, 16−20 — частично, с 10:10 до 17:00.

Ботаника, Бэчой.

ул. Бэчой, Думбрава, Лакулуй частично, в интервале времени с 10:10 до 13:15.

ул. Бэчой, Думбрава, частично Лакулуй, в интервале времени с 10:10 до 17:00.

Чеканы.

М. Дрэган, 6, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 9001 — частично, с 09:10 до 13:00.

Бубуечь.

Миорица, Штефан чел Маре ши Сфынт частично, в интервале времени с 09:10 до 17:00.

Рышкановка:

Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, М. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — частично, с 08:00 до 19:00.

ЖКХ