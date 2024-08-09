У кого ещё нет генератора электроэнергии, стоит задуматься: Тысячи жителей Кишинёва останутся без света в пятницу, 9 августа — публикуем адреса

Албица, 1−9, 6−12, 38, А. Болдур, 1, 1A, 9−11, 15−19, 4−6, 10−20, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29−31, 2−12, 14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 18, 30, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Косашилор, 1−5, 7A, 2−4, Декабристов, 54, Г. Безвикони, 5, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 16/1, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 30, 19, 69, переулок Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 5A, 28, Имашулуй, 2, 4, 12−28, Леушень, 1−11, 2−16, Мунчешть, 263, 267−271, 426, 426/4, 600−654, 682−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор, 1 °F , 5, 10/1, Подул де Флорь, 1−17, 2−4, 8−10, 14−28, Ревака, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 6, переулок Ревака, 2−4, С. Мурафа, 39, 41A, 45, 49−51, 44−56, В. Быкулуй, 999, В. Зарзэр, 1−3, 3B, 7, 11, 17−25, 31, 37, 4−16, 28−38, переулок В. Зарзэр, 3, 15, 27, 35, 4, 10, 16, 26−28, В. Тулник, 1−23, 4−8, 16−20 — частично, с 10:10 до 17:00.