У кого ещё нет генератора электроэнергии, стоит задуматься: Тысячи жителей Кишинёва останутся без света в пятницу, 9 августа — публикуем адреса

О плановых отключениях в Кишиневе предупреждает поставщик услуги.
Ботаника.
Албица, 1−9, 6−12, 38, А. Болдур, 1, 1A, 9−11, 15−19, 4−6, 10−20, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29−31, 2−12, 14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 18, 30, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Косашилор, 1−5, 7A, 2−4, Декабристов, 54, Г. Безвикони, 5, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 16/1, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 30, 19, 69, переулок Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 5A, 28, Имашулуй, 2, 4, 12−28, Леушень, 1−11, 2−16, Мунчешть, 263, 267−271, 426, 426/4, 600−654, 682−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор,
Ботаника, Бэчой.
ул. Бэчой, Думбрава, Лакулуй частично, в интервале времени с 10:10 до 13:15.
ул. Бэчой, Думбрава, частично Лакулуй, в интервале времени с 10:10 до 17:00.
Чеканы.
М. Дрэган, 6, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 9001 — частично, с 09:10 до 13:00.
Бубуечь.
Миорица, Штефан чел Маре ши Сфынт частично, в интервале времени с 09:10 до 17:00.
Рышкановка:
Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A, Колумна, 171, М. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 84−86 — частично, с 08:00 до 19:00.