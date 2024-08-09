Лучшие способы быстрого избавления от икоты у взрослых и детей

Если вы не находитесь в общественном месте, то используйте этот способ. Налейте полный стакан чуть теплой воды. Затем поставьте стакан на стол или столешницу, чтобы он находился на уровне вашего таза. Отойдите от стола (на один-два шага) и нагнитесь так, чтобы ваша голова оказалась на уровне стакана. В таком положении постарайтесь сразу выпить весь стакан с водой. Икота через какое-то время должна пройти.