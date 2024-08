Сценарист Золотарев назвал интересной историю российских теннисисток на Олимпиаде-2024

— Истории должны быть приземлены в конкретном месте. Мы — как зрители — хотим видеть историю в достаточной степени достоверной. А мистическая история нуждается в достоверности всего, кроме мистики. Все остальное вокруг должно быть настолько настоящим, чтобы мы поверили в то, что там происходит. Нельзя приземлять истории как бы in the middle of nowhere [непонятно где — «Газета.Ru»]. Они должны быть не просто в какой-то абстрактной России или в лесу. Очень желательно это приземлить на конкретную улицу с конкретными домами в конкретном городе.