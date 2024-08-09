Сценарист Золотарев назвал интересной историю российских теннисисток на Олимпиаде-2024

— Такое часто происходит. Бывают классные сценарии, которые ты читаешь — и думаешь, что это очень круто, классно, ново, неожиданно. Создание сценариев — это не та тема, которая себя исчерпала, а мы из последних сил уже еле-еле дрейфуем и не понимаем, что делать. Новые сценарии и новые темы появляется регулярно. Во-первых, потому что у нас память короткая, мы очень быстро забываем то, что было в прошлом, — и нам кажется, что это новое. Но это работает так же, мы получаем эмоциональный заряд. А во-вторых, потому что иногда реально формируются темы и смыслы, которых раньше не было.