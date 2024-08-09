В Башкирии дожди сильно задерживают ход уборки урожая

По данным минсельхоза РБ, на 8 августа текущего года валовый сбор зерна составил 263 тыс. тонн против показателя годовой давности в 880 тыс. тонн. В прошлом году в эти дни почти все хозяйства уже приступили к уборке яровых.
Зато показатель урожайности намного выше — в этом году она равна 32,2 ц/га, тогда как прошлогодний уровень — порядка 24 ц/га.
Сейчас уборку озимых зерновых культур ведут предприятия 37 районов. Скошено и обмолочено свыше 80 тыс. га.
Большая часть урожая — озимая пшеница (236,2 тыс. тонн), остальное — рожь, тритикале и другие культуры.
Самые весомые показатели в Стерлитамакском и Аургазинском районах, в которых собрали 30,3 и 27,8 тыс. тонн зерна нового урожая, соответственно. Урожайность озимых у них превышает 40 ц/га.
В восьми районах идёт уборка озимого рыжика. Обмолот на сегодня — 2,4 тыс. га, сбор — 2 тыс. тонн маслосемян.
В 11 районах принялись убирать горох, на сегодня собрано 2,1 тыс. тонн бобовой культуры.