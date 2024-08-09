У жителя Новосибирска конфисковали BMW 5 серии за пьяную езду

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении Александра Мацокина, обвинённого в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишённым водительских прав. Об этом в пятницу, 9 августа сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Как было установлено в суде, ранее подвергнутый административной ответственности за пьяную езду, Мацокин ночью 13 июня 2024 года снова сел за руль своей BMW 5 серии в состоянии опьянения.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном. Тем не менее, суд назначил ему 120 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на 2,5 года.
А кроме того, автомобиль осуждённого был конфискован в собственность государства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что под Новосибирском у экс-депутата конфисковали земельный участок и автомобиль.