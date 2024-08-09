Новосибирцы бегут в другие регионы за большей зарплатой и лучшими дорогами

Две основные причины, по которым новосибирцы могли бы рассмотреть возможность переезда в другой регион, — это повышение зарплаты и улучшение городской среды. К такому выводу пришли исследователи, проведя опрос среди жителей Новосибирской области. Сообщили в пресс-службе HeadHunter Сибирь.
93% опрошенных новосибирцев заявили, что повышение зарплаты было бы решающим фактором для переезда. Особенно это важно для юристов, IT-специалистов и строителей, где 96−98% опрошенных отметили, что финансовая сторона вопроса имеет большое значение.
74% новосибирцев также заявили, что они готовы переехать в регион с лучшей городской средой, включая инфраструктуру, безопасность и озеленение. Этот фактор особенно важен для IT-специалистов, маркетологов и представителей туристской сферы.
Кроме того, карьерная составляющая играет немаловажную роль. 47% новосибирцев видят в переезде возможность для самореализации. Это особенно важно для представителей сферы продаж и топ-менеджмента.