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Новосибирцы бегут в другие регионы за большей зарплатой и лучшими дорогами

Этот фактор особенно важен для IT-специалистов, маркетологов и представителей туристской сферы.

Источник: Om1 Новосибирск

Две основные причины, по которым новосибирцы могли бы рассмотреть возможность переезда в другой регион, — это повышение зарплаты и улучшение городской среды. К такому выводу пришли исследователи, проведя опрос среди жителей Новосибирской области. Сообщили в пресс-службе HeadHunter Сибирь.

93% опрошенных новосибирцев заявили, что повышение зарплаты было бы решающим фактором для переезда. Особенно это важно для юристов, IT-специалистов и строителей, где 96−98% опрошенных отметили, что финансовая сторона вопроса имеет большое значение.

74% новосибирцев также заявили, что они готовы переехать в регион с лучшей городской средой, включая инфраструктуру, безопасность и озеленение. Этот фактор особенно важен для IT-специалистов, маркетологов и представителей туристской сферы.

Кроме того, карьерная составляющая играет немаловажную роль. 47% новосибирцев видят в переезде возможность для самореализации. Это особенно важно для представителей сферы продаж и топ-менеджмента.