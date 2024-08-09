Политолог придумал, как наказать новосибирских генералов Попова и Суровикина

Журналисты издания Сиб.фм обратили внимание на опубликованную запись в Telegram-канале политолога.
«Предлагаю строго наказать генералов Попова и Суровикина — направить их воевать в Курскую область. Такое предложение, уверен, есть у многих», — написал Сергей Марков.
Напомним, что Попов и Суровикин подозреваются в том, что заранее знали о подготовке мятежа участниками ЧВК «Вагнер», однако не доложили об этом. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирске политолог Белоусов оценил шансы возвращения генерала Суровикина в зону спецоперации.