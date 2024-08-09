В Самаре 11 августа усилят работу общественного транспорта

На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч, четвертый тур МИР РПЛ 2024/2025, между командами «Крылья Советов» и «Факел». Начало матча в 18:30.
В связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.
До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте № 5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.
Трамваи маршрута № 11 в выходной день проследуют к стадиону «Солидарность Самара Арена».
Также дополнительно будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте № 22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. После окончания матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена».
Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.