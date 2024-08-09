В Самаре 11 августа усилят работу общественного транспорта

До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте № 5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.