Более 280 млн выделили на подготовку Братска к отопительному сезону

— Подготовка идет в штатном режиме. Проблем на сегодняшний день при произведении ремонтных работ не возникает. У всех ресурсоснабжающих организаций материалы на месте. В принципе, уже высокие процентные показатели по исполнению ремонтных работ, — сказал заместитель мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.