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Более 280 млн выделили на подготовку Братска к отопительному сезону

Сетевое и котельное оборудование отремонтировали на 70%

Источник: Комсомольская правда

В Братске прошло заседание штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Во встрече приняли участие руководители комитетов и управлений администрации, а также ресурсоснабжающих организаций, управляющий компаний и надзорных ведомств. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

— Подготовка идет в штатном режиме. Проблем на сегодняшний день при произведении ремонтных работ не возникает. У всех ресурсоснабжающих организаций материалы на месте. В принципе, уже высокие процентные показатели по исполнению ремонтных работ, — сказал заместитель мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.

Так сетевое и котельное оборудование отремонтировали на 70%. Всего на подготовку города к зиме выделили более 280 миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение трамваем № 4 и 4а приостановят с 9 по 12 августа в Иркутске.