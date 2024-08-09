Колумбус
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок КАД в районе Бронки будет бессрочно перекрыт с 12 августа

С 12 августа транспортная развязка КАД в районе станции «Бронка» будет временно закрыта. Об этом сообщили в официальном канале ФКП «Дирекция КЗС».

В период проведения ремонтных работ движение автомобилей по съездам № 1 и № 3 будет приостановлено. Транспортные средства, следующие по внутреннему кольцу КАД с южной части города в направлении Соснового Бора, будут направлены в сторону Ломоносова с последующим разворотом на Сосновый Бор.

Дорожники планируют отремонтировать проезжую часть и систему водоотведения. «Дирекция КЗС» приносит извинения за возможные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршрут и следовать временной разметке, дорожным знакам, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе.