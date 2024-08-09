Участок КАД в районе Бронки будет бессрочно перекрыт с 12 августа

В период проведения ремонтных работ движение автомобилей по съездам № 1 и № 3 будет приостановлено. Транспортные средства, следующие по внутреннему кольцу КАД с южной части города в направлении Соснового Бора, будут направлены в сторону Ломоносова с последующим разворотом на Сосновый Бор.