Участок КАД в районе Бронки будет бессрочно перекрыт с 12 августа

В период проведения ремонтных работ движение автомобилей по съездам № 1 и № 3 будет приостановлено. Транспортные средства, следующие по внутреннему кольцу КАД с южной части города в направлении Соснового Бора, будут направлены в сторону Ломоносова с последующим разворотом на Сосновый Бор.
Дорожники планируют отремонтировать проезжую часть и систему водоотведения. «Дирекция КЗС» приносит извинения за возможные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршрут и следовать временной разметке, дорожным знакам, а также соблюдать скоростной режим.
Ранее мы сообщили о том, что на острове Котлин продолжается реконструкция Кронштадтского шоссе.