Маск в шутку пригрозил подпалить усы Мадуро после блокировки X в Венесуэле

«Мы подпалим ему усы из космоса!» — пошутил Маск 9 августа на своей странице в X.
Венесуэльский лидер ранее в этот день сообщил о своем решении приостановить работу соцсети на 10 дней. Свое предложение он направил Национальной комиссии по телекоммуникациям Венесуэлы. По словам главы государства, это должно быть сделано в целях предосторожности, так как ранее X нарушала законодательство страны.
До этого, 30 июля, лидер Венесуэлы в прямом эфире национального телевидения вызвал американского миллиардера на бой. Мадуро также назвал его новым злым врагом страны. Слова президента стали реакцией на ряд постов в социальной сети X, в которых Маск высмеял Мадуро и усомнился в достоверности результатов выборов в стране. Они прошли 28 июля. Мадуро одержал победу, набрав 51,2% голосов.
31 июля американский предприниматель принял вызов на бой от Мадуро. Он отметил, что это будет настоящий поединок, поскольку президент Венесуэлы имеет крупное телосложение и сообщил, что в случае победы Мадуро будет готов подарить ему поездку на Марс. На следующий день Маск уточнил, что готов отвезти президента Венесуэлы в военную тюрьму Гуантанамо. Маск уточнил, что отправит президента Венесуэлы на Кубу «на осле».