Маск в шутку пригрозил подпалить усы Мадуро после блокировки X в Венесуэле

31 июля американский предприниматель принял вызов на бой от Мадуро. Он отметил, что это будет настоящий поединок, поскольку президент Венесуэлы имеет крупное телосложение и сообщил, что в случае победы Мадуро будет готов подарить ему поездку на Марс. На следующий день Маск уточнил, что готов отвезти президента Венесуэлы в военную тюрьму Гуантанамо. Маск уточнил, что отправит президента Венесуэлы на Кубу «на осле».