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После падения ЛЭП в Бердске СК возбудил уголовное дело

Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводят сбор доказательств для дальнейшего расследования.

Источник: Следственный комитет РФ

В Бердске следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, что привело к крупному ущербу для организации.

По предварительным данным, инцидент произошел 4 августа 2024 года, когда водитель фронтального погрузчика выполнял работы по погрузке бетонных плит и перемещению грунта вблизи опоры линии электропередачи. Во время выполнения работ ковшом погрузчика был нанесен удар по опоре, что привело к ее падению и уничтожению. В результате АО «РЭС» понесло значительные материальные убытки.

Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводят сбор доказательств для дальнейшего расследования.

энергетика