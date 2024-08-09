После падения ЛЭП в Бердске СК возбудил уголовное дело

По предварительным данным, инцидент произошел 4 августа 2024 года, когда водитель фронтального погрузчика выполнял работы по погрузке бетонных плит и перемещению грунта вблизи опоры линии электропередачи. Во время выполнения работ ковшом погрузчика был нанесен удар по опоре, что привело к ее падению и уничтожению. В результате АО «РЭС» понесло значительные материальные убытки.