Дорогу Миасс — Карабаш — Кыштым закрыли из-за разлива озера Сырыткуль

Указанный участок дороги находится в районе села Новоандреевка. Ранее мы писали, что этот населенный пункт, а также дорога возле него оказались под угрозой затопления в связи с размывом защитной насыпи на озере Сырыткуль. Сейчас туда срочно завозят скальный грунт для укрепления берегов.