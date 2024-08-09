Дорогу Миасс — Карабаш — Кыштым закрыли из-за разлива озера Сырыткуль

В Челябинской области сегодня, 9 августа, закрыто движение всех транспортных средств по трассе Миасс — Карабаш — Кыштым в связи с риском разрушения земляного полотна дороги от перелива озера Сырыткуль в Аргаяшском районе, передает корреспондент chel.aif.ru.
О закрытии движения сообщила пресс-служба регионального Миндортранса. В качестве причины называется подъем уровня ливневых паводковых вод. Временный запрет на передвижение введен с 10:00 на неопределенный срок в пределах 20−21 километров трассы.
«Убедительно просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда», — сказали в министерстве.
Указанный участок дороги находится в районе села Новоандреевка. Ранее мы писали, что этот населенный пункт, а также дорога возле него оказались под угрозой затопления в связи с размывом защитной насыпи на озере Сырыткуль. Сейчас туда срочно завозят скальный грунт для укрепления берегов.