В скандальном деле новосибирского физика Кабова выступил секретный свидетель

В судебном процессе над новосибирским ученым Олегом Кабовым выступил секретный свидетель. Об этом рассказал адвокат подсудимого Геннадий Шишебаров в своем телеграм-канале.
— Это свидетель под псевдонимом, сведения о личности которого не раскрываются. В суде такой свидетель допрашивается в условиях, исключающих визуальное наблюдение его другими участниками судебного разбирательства, — уточнил адвокат.
По словам Шишебарова, показания, которые давал этот свидетель на следствии, сводились к тому, что в 3−4 предложениях сообщалось, что «Быковская Е. Ф., выполняя указания мужа (Кабова О. А.), оказывает “колоссальное давление” на сотрудников института теплофизики, настраивает их не давать правдивые показания по уголовному делу ее мужа, угрожает увольнением тем, кто даст показания против него». При этом конкретных фактов и фамилий приведено не было, утверждает Шишебаров.
— Секретный свидетель сказал, что о самом проекте, и о том, что Кабов незаконно получал деньги, знает только со слов исполняющего обязанности завлабораторией Дмитрия Зайцева, хотя сам Зайцев категорически отрицает факт фальсификации научных отчетов по проекту как им, так и другими лицами, — пишет Шишебаров.
Напомним, что 14 октября 2022 года Олега Кабова, со-директора международной лаборатории Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН заключили под стражу. В СИЗО он провел около года.
Ученого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год он фальсифицировал результаты научных исследований в рамках федеральных программ, которые в реальности не проводились, хотя в Минобрнауки регулярно направлялись отчеты об исследовательской работе, которые оплачивались. Деньгами завлабораторией распорядился по своему усмотрению. Размер присвоенных средств первоначально оценивали 26,7 млн. руб. однако в ходе расследования цифра снизилась до 7 миллионов рублей.
Уголовное дело Советский районный суд начал рассматривать в марте 2024 года. Вину подсудимый не признает. Следующее заседание назначено на 20 августа.
Евгений БУЛГАКОВ.