В скандальном деле новосибирского физика Кабова выступил секретный свидетель

По словам Шишебарова, показания, которые давал этот свидетель на следствии, сводились к тому, что в 3−4 предложениях сообщалось, что «Быковская Е. Ф., выполняя указания мужа (Кабова О. А.), оказывает “колоссальное давление” на сотрудников института теплофизики, настраивает их не давать правдивые показания по уголовному делу ее мужа, угрожает увольнением тем, кто даст показания против него». При этом конкретных фактов и фамилий приведено не было, утверждает Шишебаров.