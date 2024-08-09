РЖД запустит новый рейс из Москвы в Уфу в конце этого года

В декабре этого года планируется запустить новый скоростной поезд по маршруту Уфа — Москва. Он будет следовать через Ульяновск и Бугульму и прибывать в Москву на следующие сутки, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в здании железнодорожного вокзала в Уфе.