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РЖД запустит новый рейс из Москвы в Уфу в конце этого года

В перспективе планируем открыть еще одно направление.

В декабре этого года планируется запустить новый скоростной поезд по маршруту Уфа — Москва. Он будет следовать через Ульяновск и Бугульму и прибывать в Москву на следующие сутки, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в здании железнодорожного вокзала в Уфе.

Также на встрече обсудили перевод на двухэтажные вагоны проезжающего через Башкирию поезда Челябинск — Москва и грузовые перевозки, география которых расширяется компанией.

«В перспективе планируем открыть еще одно направление — со станции Ермолаево Куюргазинского района до станции Владивосток, чтобы экспортировать сельхозпродукцию в Китай», — отметил господин Дмитриев.