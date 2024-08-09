Колумбус
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России полицейские смогут выдворять мигрантов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент России подписал закон, по которому сотрудники МВД смогут самостоятельно высылать иностранных граждан за правонарушения.

Источник: Podrobno.uz

Документ разместили на официальном сайте правовых актов. Новые меры вступят в силу через полгода после подписания закона. В данный момент принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.

В июне Госдума одобрила законопроекты, ужесточающие контроль в сфере миграции, которые также расширили полномочия полиции в вопросе контроля за мигрантами. Полиция уже осуществляет депортацию иностранцев, что схоже с процессом административного выдворения.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.