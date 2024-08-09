В России полицейские смогут выдворять мигрантов

Документ разместили на официальном сайте правовых актов. Новые меры вступят в силу через полгода после подписания закона. В данный момент принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.
В июне Госдума одобрила законопроекты, ужесточающие контроль в сфере миграции, которые также расширили полномочия полиции в вопросе контроля за мигрантами. Полиция уже осуществляет депортацию иностранцев, что схоже с процессом административного выдворения.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.