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На севере Иркутской области продлили особый противопожарный режим

До конца лета будет действовать особый противопожарный режим на некоторых территориях Иркутской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. Документ размещен на официальном портале правовой информации региона, сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

До 31 августа особый противопожарный режим будет действовать в Бодайбо и Бодайбинском районе, а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области. В документе уточняется, что режим продлевают из-за «продолжения периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики».

При особом противопожарном режиме устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов. Например, нельзя заходить в леса, если там зафиксировано возгорание 3 класса пожарной опасности и выше; запрещается разводить в лесах костры, сжигать мусор, в том числе на территории дачных кооперативов. Помимо этого, запрещается готовить пищу на открытом огне или с использованием специальных приспособлений (например, мангалов). Исключение касается объектов общепита и специально отведённых мест в палаточных лагерях.

Во время действия особого противопожарного режима повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Для физических лиц они могут достигать 50 тысяч рублей, для должностных — 90 тысяч рублей и для юрлиц — 1 миллиона рублей.

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