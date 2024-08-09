На севере Иркутской области продлили особый противопожарный режим

До 31 августа особый противопожарный режим будет действовать в Бодайбо и Бодайбинском районе, а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области. В документе уточняется, что режим продлевают из-за «продолжения периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики».
При особом противопожарном режиме устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов. Например, нельзя заходить в леса, если там зафиксировано возгорание 3 класса пожарной опасности и выше; запрещается разводить в лесах костры, сжигать мусор, в том числе на территории дачных кооперативов. Помимо этого, запрещается готовить пищу на открытом огне или с использованием специальных приспособлений (например, мангалов). Исключение касается объектов общепита и специально отведённых мест в палаточных лагерях.
Во время действия особого противопожарного режима повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Для физических лиц они могут достигать 50 тысяч рублей, для должностных — 90 тысяч рублей и для юрлиц — 1 миллиона рублей.