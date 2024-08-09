Запрет на парковку самокатов в центре Петербурга рассмотрят в конце 2024 года

В настоящее время запрет на парковку электросамокатов в городе действует до конца 2024 года. По словам Полякова, 80% жителей Васильевского острова поддерживают эту меру. Они отмечают, что после введения ограничений передвижение по центру города стало более безопасным и спокойным.