Дети из приграничных районов Курской области приехали в Воронеж

Центр сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области с 9 августа будет открыт в Воронеже по адресу проспект Революции, 35 (вход со стороны Пятницкого). Туда воронежцы смогут принести то, что необходимо людям, вынужденное покинувшие свои дома. В мэрии уточняют, что в первую очередь требуется бутилированная вода, предметы первой необходимости, детские товары, бытовая химия. Центр работа с 10.00 до 16.00 в будние дни и с 11.00 до 13.00 по выходным. Подробности: +7 (920) 457−07−37 и +7 (473) 239−93−39 .