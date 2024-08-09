Дети из приграничных районов Курской области приехали в Воронеж

Также прорабатывается вопрос размещения в регионе семей из приграничья. Накануне в пунктах временного размещения встретили первую такую группу из 20 человек.
Жители Курской области, самостоятельно прибывающие в Воронеж, могут обратиться за помощью по телефону управления ГО и ЧС
Центр сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области с 9 августа будет открыт в Воронеже по адресу проспект Революции, 35 (вход со стороны Пятницкого). Туда воронежцы смогут принести то, что необходимо людям, вынужденное покинувшие свои дома. В мэрии уточняют, что в первую очередь требуется бутилированная вода, предметы первой необходимости, детские товары, бытовая химия. Центр работа с 10.00 до 16.00 в будние дни и с 11.00 до 13.00 по выходным. Подробности: