Четырех похитителей и вымогателей заключили под стражу в Иркутске

8 августа 2024 года под стражу заключили четверых жителей Иркутской области. Их обвиняют в вымогательстве с применением насилия и в похищении человека в корыстных целях. Об этом КП-Иркутск сообщили в Кировском районном суде Иркутска.
Версия следствия заключается в том, что обвиняемые по предварительному сговору похитили молодых людей. После этого они заперли их в помещении, угрожая физической расправой, которая была крайне опасна не только для здоровья, но и для жизни в целом.
— Кроме того в последующем из корыстных побуждений высказали заведомо незаконные требования передачи денег в размере 600 000 рублей, — рассказали в пресс-службе суда.
Сейчас все четверо находятся под стражей, но окончательный приговор еще не был вынесен.
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