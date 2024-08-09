Отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 12 по 18 августа

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, с 12 по 18 августа 2024 года. Подробный график опубликовали на портале АО «Донэнерго».
Отключения 12 августа:
20 лет Октября, 50 А, Калужская, 50−70, 53−71, Глинки, 54−70, 51−71, Мурманская, 54−72, 43−65, Арефьева, 56−66, Тихого Дона, 49−59, 16-я Линия 16−32, 11−39, Мурлычева, 25−53, 26−46, 1-я Майская, 17−21;
13 августа:
40-летия Победы, 73 Д, Е, 40-летия Победы, 75 Д, Е, Ж, СНТ «Ириния», Мезенский, 1−87, 2−28, Охотский, 1−81, 2−82, Самбекский, Сахалиский, 1−89, 2−84, Алтайская, 30−36, 29−35, Белорусская, 184−196, 203−215, Береговая 61/1Б;
14 августа:
Вавилова, 57, 59, 59/1, 59 Л, Монтажная, 3А, Тарновского-Терлецкого, 99, Самарский, 15−23, 24−38, Белорусская, 151−189, Костромская, 1−27, 2−28, Фучика, 1−27, 2−28;
15 августа:
Будённовский 25, 27, 31, 37; ул. Б. Садовая 39/4, 41; пер. Островского 56, 62;
16 августа:
Комарова, 1И ст. 1, 2, 3;
График отключений на 17 и 18 августа не указали.