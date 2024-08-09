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Крымский мост сейчас: очередь за час выросла втрое

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь, перед досмотровыми пунктами с обеих сторон стоят 367 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

По оперативным данным, часом ранее по обе стороны моста находились 115 авто, однако за час очередь выросла в три раза.

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Керчи находится 232 транспортных средства. Ожидание около часа. В очереди со стороны Тамани 135 авто», — сказано в сообщении.

Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход — обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.