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Град побил авто в Астане: как получить справку от синоптиков

В Астане вместе с дождем выпал град размером с перепелиное яйцо, из-за чего по городу пострадало большое количество автомобилей. Корреспондент Tengri Auto выяснила, как получить страховку автовладельцам пострадавших авто.

Как пояснили корреспонденту в Казгидромете, для выплаты страховки за поврежденный автомобиль необходима справка о погодных условиях. И чтобы ее получить, надо заполнить бланк, который можно скачать по ссылке и скинуть на почту РГП «Казгидромет» или же привезти лично.

«Этот документ запрашивают в случае подтверждения тех или иных обстоятельств, связанных с непогодой. Например, при ДТП для страховых компаний о наличии гололеда, плохой видимости или сильных осадках, которые привели к порче автомобиля или стали причиной столкновений на дороге. Запрос необходимо отправлять на info@meteo.kz, заполнив бланк. Или заполнить бланк на месте по адресу: Мангилик ел, 11/1».

сообщили в Казгидромете.