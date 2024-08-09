Град побил авто в Астане: как получить справку от синоптиков

Как пояснили корреспонденту в Казгидромете, для выплаты страховки за поврежденный автомобиль необходима справка о погодных условиях. И чтобы ее получить, надо заполнить бланк, который можно скачать по ссылке и скинуть на почту РГП «Казгидромет» или же привезти лично.
«Этот документ запрашивают в случае подтверждения тех или иных обстоятельств, связанных с непогодой. Например, при ДТП для страховых компаний о наличии гололеда, плохой видимости или сильных осадках, которые привели к порче автомобиля или стали причиной столкновений на дороге. Запрос необходимо отправлять на info@meteo.kz, заполнив бланк. Или заполнить бланк на месте по адресу: Мангилик ел, 11/1».