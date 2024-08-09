Град побил авто в Астане: как получить справку от синоптиков

Как пояснили корреспонденту в Казгидромете, для выплаты страховки за поврежденный автомобиль необходима справка о погодных условиях. И чтобы ее получить, надо заполнить бланк, который можно скачать по ссылке и скинуть на почту РГП «Казгидромет» или же привезти лично.