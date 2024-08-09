В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников

«Инициатива хорошая, ее стоит развивать и поддерживать. Здесь необходимо волевое решение федеральных органов, чтобы установить это направление к реализации», — сказал Додонов.
Сейчас в Крыму бесплатным горячим питанием обеспечены ученики 1−4 классов.
По словам Додонова, средства в размере почти 1,2 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов выделяют из федерального бюджета. Питание учеников 5−9 классов обходится примерно в 1,5 миллиарда рублей.
Софинансирование от республики составляет всего 61 миллион рублей. В свою очередь, муниципалитеты также обеспечивают питание для льготных категорий учеников 1−4 и 9−11 классов, на это выделяется чуть больше 800 миллионов рублей, добавил Додонов.
В общей сумме на питание школьников республики, с учетом муниципальных средств, тратится порядка 2 миллиардов рублей, подытожил эксперт.
По словам Додонова, идея централизованного питания правильная.
«Для ребят старших классов это, наверное, даже важнее, чем для малышей, потому что малыши до 12 часов уже дома, если нет продленки, а старшие классы в школе фактически на целый день», — отметил он.
Однако, по словам Додонова для того, чтобы реализовать централизованное питание в Крыму, нужно учесть несколько факторов.
«Необходимо учесть, выдержат ли наши пищеблоки организацию такого объема питания, во-вторых, сможем ли мы обеспечить по закупкам количество продуктов достойного качества», — сказал эксперт.
Также, по словам эксперта, в наших школах дети обучаются посменно, следовательно, пищеблоки должны работать круглые сутки.
«Инициативу нужно поддерживать, но очень многие организационные вопросы на сегодняшний день остаются открытыми. Но поскольку это федеральная инициатива, я думаю, что будут прописаны алгоритмы решения этого вопроса», — подытожил Додонов.