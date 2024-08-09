Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае остается под контролем МЧС

В Хабаровском крае специалисты МЧС России круглосуточно следят за гидрологической обстановкой на малых реках. После обильных осадков в регионе наблюдаются подъемы уровней воды, что приводит к подтоплениям. В Охотском районе ситуация стабилизируется: после падения уровня воды в реке Арка все подтопленные приусадебные участки в поселке Арка освободились, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.