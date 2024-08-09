Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае остается под контролем МЧС

В Хабаровском крае специалисты МЧС России круглосуточно следят за гидрологической обстановкой на малых реках. После обильных осадков в регионе наблюдаются подъемы уровней воды, что приводит к подтоплениям. В Охотском районе ситуация стабилизируется: после падения уровня воды в реке Арка все подтопленные приусадебные участки в поселке Арка освободились, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Однако в районе имени Лазо обстановка остается сложной, где в результате выпадения обильных осадков наблюдаются подъемы уровней малых рек. Там спасатели МЧС продолжают дежурить, проводя мониторинг ситуации, обход домовладельцев и выясняя их потребности в помощи.
— В настоящий момент в селе Южное обстановка остаётся без изменений, в зоне паводка оказались 2 жилых дома и 18 приусадебных участков. Люди, проживающие в подтопленных домах, размещены в пункте временного размещения и у родственников. В селе Катен в результате разлива реки Коломи подтоплены два приусадебных участка, — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Анастасия Склярова.
Также особое внимание уделяется рекам Хор, Кия, Матай, где в ближайшие сутки прогнозируется резкое повышение уровней воды на 0,5−1,0 метра. Попрежнему существует вероятность подтопления приусадебных участков и участков внутрипоселковых дорог в населенных пунктах, расположенных в низинах.