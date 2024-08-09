Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасности купания в фонтанах

9 августа Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области об опасности купания в фонтанах. Такое безобидное, на первый взгляд, развлечение может обернуться заражением бактериями и вирусами, которые могут вызвать дисфункцию кишечника. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, заражение кишечной инфекцией чаще носит сезонный характер, поэтому стоит быть осторожными в летний период.