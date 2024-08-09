Теплые выходные с туманом и грозами спрогнозировали воронежские синоптики

А вот в воскресенье в область вернутся дожди и грозы. Преимущественно, они пройдут ночью, ночью от +11 до +17, а в светлое время суток от +23 до +28. Начало же следующей рабочей недели будет прохладным. В понедельник обещают всего +20 градусов днем, будет пасмурно и дождливо.