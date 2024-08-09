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Теплые выходные с туманом и грозами спрогнозировали воронежские синоптики

Вторые выходные августа будут весьма комфортными, правда, не обойдется без осадков. Подробный прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр.

Сейчас в Колумбусе: +24° 4 м/с 89% 735 мм рт. ст. +22°

Ночь с пятницы на субботу будет туманной, синоптики обещают от +11 до +16 градусов. При этом дождей не ожидается. Днем 9 августа воронежцев ждет жаркая погода, от +24 до +29 градусов, в зависимости от населенного пункта, немного поднимется ветер, порывы достигнут 12 метров в секунду. В дневные часы также обойдется без осадков.

А вот в воскресенье в область вернутся дожди и грозы. Преимущественно, они пройдут ночью, ночью от +11 до +17, а в светлое время суток от +23 до +28. Начало же следующей рабочей недели будет прохладным. В понедельник обещают всего +20 градусов днем, будет пасмурно и дождливо.