Теплые выходные с туманом и грозами спрогнозировали воронежские синоптики

Ночь с пятницы на субботу будет туманной, синоптики обещают от +11 до +16 градусов. При этом дождей не ожидается. Днем 9 августа воронежцев ждет жаркая погода, от +24 до +29 градусов, в зависимости от населенного пункта, немного поднимется ветер, порывы достигнут 12 метров в секунду. В дневные часы также обойдется без осадков.
А вот в воскресенье в область вернутся дожди и грозы. Преимущественно, они пройдут ночью, ночью от +11 до +17, а в светлое время суток от +23 до +28. Начало же следующей рабочей недели будет прохладным. В понедельник обещают всего +20 градусов днем, будет пасмурно и дождливо.