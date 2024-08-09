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Штрафы за растрату воды в Казахстане планируют увеличить в пять раз

Депутаты Мажилиса с Министерством водных ресурсов и ирригации РК в целях повышения ответственности субъектов водных отношений за правонарушения в области охраны и использования водных ресурсов разработали проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Законопроект предусматривает ужесточение ответственности субъектов водных отношений за нарушения требований водного законодательства по соблюдению установленного режима водопользования и хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах, обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Штрафы за уничтожение знаков повысят.

  • с физических лиц с 5 до 50 МРП;
  • с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 30 до 300 МРП;
  • с субъектов среднего предпринимательства с 70 до 700 МРП;
  • с субъектов крупного предпринимательства с 100 до 1000 МРП.

Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3 692 тенге.

Штрафы за захват водных объектов повысят.

  • с физических лиц с 30 до 150 МРП;
  • с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 40 до 200 МРП;
  • с субъектов среднего предпринимательства с 60 до 300 МРП;
  • с субъектов крупного предпринимательства с 260 до 1300 МРП.

Штрафы за нецелевое использование воды повысят.

  • с физических лиц с 10 до 50 МРП;
  • с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 20 до 100 МРП;
  • с субъектов среднего предпринимательства с 30 до 150 МРП;
  • с субъектов крупного предпринимательства с 170 до 850 МРП.

Проект опубликован на сайте «Открытых НПА» до 22 августа.

экология
штрафы