Штрафы за растрату воды в Казахстане планируют увеличить в пять раз

Законопроект предусматривает ужесточение ответственности субъектов водных отношений за нарушения требований водного законодательства по соблюдению установленного режима водопользования и хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах, обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений.
Штрафы за уничтожение знаков повысят.
- с физических лиц с 5 до 50 МРП;
- с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 30 до 300 МРП;
- с субъектов среднего предпринимательства с 70 до 700 МРП;
- с субъектов крупного предпринимательства с 100 до 1000 МРП.
Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3 692 тенге.
Штрафы за захват водных объектов повысят.
- с физических лиц с 30 до 150 МРП;
- с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 40 до 200 МРП;
- с субъектов среднего предпринимательства с 60 до 300 МРП;
- с субъектов крупного предпринимательства с 260 до 1300 МРП.
Штрафы за нецелевое использование воды повысят.
- с физических лиц с 10 до 50 МРП;
- с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 20 до 100 МРП;
- с субъектов среднего предпринимательства с 30 до 150 МРП;
- с субъектов крупного предпринимательства с 170 до 850 МРП.
Проект опубликован на сайте «Открытых НПА» до 22 августа.