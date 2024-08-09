Штрафы за растрату воды в Казахстане планируют увеличить в пять раз

Депутаты Мажилиса с Министерством водных ресурсов и ирригации РК в целях повышения ответственности субъектов водных отношений за правонарушения в области охраны и использования водных ресурсов разработали проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент агентства Kazinform.