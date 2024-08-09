Магнитная буря накроет Землю на два дня

Во время магнитных бурь он рекомендует избегать нагрузок. Дачникам нужно снизить темп работ на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки. В такие дни важно высыпаться и отдыхать днем, больше бывать на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций.