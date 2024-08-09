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В нацпарке «Бурабай» ограничат любительскую рыбалку

Установлены лимиты на любительское (спортивное) рыболовство в нацпарке «Бурабай», подробнее на Tengri Travel.

Уточняется, что в целях сохранения биоразнообразия ихтиофауны в водоемах национального парка установлен лимит на продажу путевок (разрешений) на занятие любительским (спортивным) рыболовством.

«Разрешения выдаются для любительской рыбалки на шести водоемах парка: озера Бурабай, Жукей, Катарколь, Малое Чабачье, Текеколь и озеро Щучье. Онлайн-разрешения можно приобрести на сайте национального парка “Бурабай”.

сообщили в организации.

Кроме того, на сайте размещена информация о доступном количестве путевок на выбранном водоеме.

«После достижения лимита на конкретный водоем продажа путевок на любительское рыболовство на этом водоеме будет прекращена до конца текущего полугодия».

отметили в нацпарке.

Также сообщается, что бумажные путевки можно приобрести по определенному адресу, указанному в посте, в Кокшетау.