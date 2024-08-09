В нацпарке «Бурабай» ограничат любительскую рыбалку

Уточняется, что в целях сохранения биоразнообразия ихтиофауны в водоемах национального парка установлен лимит на продажу путевок (разрешений) на занятие любительским (спортивным) рыболовством.
«Разрешения выдаются для любительской рыбалки на шести водоемах парка: озера Бурабай, Жукей, Катарколь, Малое Чабачье, Текеколь и озеро Щучье. Онлайн-разрешения можно приобрести на сайте национального парка “Бурабай”.
Кроме того, на сайте размещена информация о доступном количестве путевок на выбранном водоеме.
«После достижения лимита на конкретный водоем продажа путевок на любительское рыболовство на этом водоеме будет прекращена до конца текущего полугодия».
Также сообщается, что бумажные путевки можно приобрести по определенному адресу, указанному в посте, в Кокшетау.