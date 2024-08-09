В Москве почти 860 новых семей создали в красивую дату 08.08

Она отметила, что также в этот день столичные ЗАГСы провели пилотные регистрации брака на новой площадке — в современном пространстве «Дворец культур» на Шарикоподшипниковской улице, там поженились первые 14 пар. «Стоит отметить, что после открытия подачи заявлений на локацию, все места заняли буквально за несколько дней. После церемоний в красивую дату мы получили большой положительный отклик о регистрации брака во Дворце культур от наших молодоженов», — добавила Уханева.