В Москве почти 860 новых семей создали в красивую дату 08.08

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. На четверть больше новых семей было создано в красивую дату 8 августа в этом году в Москве по сравнению с прошлым, сообщается в Telegram-канале столичного управления ЗАГС.
«В красивую дату, 08.08.2024, в Москве было создано 859 новых семей. Это на четверть больше, чем 8 августа 2023 года, и самое большое количество браков, зарегистрированных 08.08 с 2021 года», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.
Она отметила, что также в этот день столичные ЗАГСы провели пилотные регистрации брака на новой площадке — в современном пространстве «Дворец культур» на Шарикоподшипниковской улице, там поженились первые 14 пар. «Стоит отметить, что после открытия подачи заявлений на локацию, все места заняли буквально за несколько дней. После церемоний в красивую дату мы получили большой положительный отклик о регистрации брака во Дворце культур от наших молодоженов», — добавила Уханева.
Самыми популярными локациями дня среди выездных площадок также стали особняк Спиридонова, особняк «Роял», стадион «Спартак», Оперный дом музея-заповедника «Царицыно».