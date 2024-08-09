Постепенное похолодание ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане

«В период 10—12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа в центре, 10—11 августа на востоке, 11 августа на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра. На большей части Казахстана прогнозируется постепенное понижение температуры», — говорится в распространенном РГП «Казгидромет» в пятницу прогнозе погоды на 10—12 августа .