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Постепенное похолодание ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане

Астана. 9 августа. КазТАГ — Постепенное похолодание ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Сейчас в Колумбусе: +23° 5 м/с 89% 733 мм рт. ст. +22°
Источник: pixabay.com

«В период 10—12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа в центре, 10—11 августа на востоке, 11 августа на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра. На большей части Казахстана прогнозируется постепенное понижение температуры», — говорится в распространенном РГП «Казгидромет» в пятницу прогнозе погоды на 10—12 августа.

Днем на западе страны до +20+30, на северо-западе до +15+28, на севере до +15+25, на востоке и в центре до +17+28.

«На юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38, на юге Казахстана ожидается +30+37», — отметили синоптики.