На левом берегу Воронежа на сутки отключат воду

В связи с проведением работ в рамках строительства Остужевской развязки с 22:00 пятницы, 9 августа, на сутки будет отключена холодная вода в части Железнодорожного района в границах улиц Остужева, 25 Января, набережная Чуева, Маршала Одинцова и Ленинский проспект. В зону отключения, в том числе, попадают дома и объекты, расположенные между Ленинским проспектом и железной дорогой. Будет также снижено давление холодного водоснабжения в границах участка Остужева — Спортивная набережная — Брусилова до железной дороги. Планируемый срок отключения — до 22:00 субботы, 20 августа. Об этом воронежцев предупредили в пресс-службе городской администрации.
— На участке от Северного моста до путепроводов через железнодорожную ветку на улице Остужева активно ведутся работы по переустройству коммуникаций. Для продолжения реализации проекта необходимо выполнить переустройство сетей водоснабжения. Эти работы требуют длительного времени, так как в переключении будут задействованы водоводы диаметром 700 и 500 мм, слив воды и наполнение систем в которые требует от трех до шести часов. Только после полного осушения труб бригады смогут незамедлительно приступить к переключению. По завершении также потребуется время для того, чтобы восстановить подачу ресурса у потребителей, — пояснили в мэрии причину столь длительного отключения.
В горадминистрации уточнили, что адреса точек подвоза воды сообщат позже.
В конце июля в Воронеже на сутки отключили воду в Коминтерновском районе в связи с проведением работ в рамках строительства дублера Московского проспекта.
РИА «Воронеж» писало, что сейчас работы по реконструкции Остужевской развязки проходят по двум из трех запланированных этапов — один уже был полностью завершен ранее. На пересечении улиц Минской и Остужева рабочие расширяют участки проезжей части на подъездах к развязке, переустраивают инженерные сети и укрепляют конусы путепровода. На другом участке — от Северного моста до путепроводов через железнодорожную ветку — идет переустройство коммуникаций. При прокладывании траншей подрядчик ориентирован на сохранение пешеходных связей. Вместе с тем выполняется демонтаж трамвайных путей.
Ранее также стало известно, что общая готовность новой водоподъемной станции ВПС-21, которая будет обеспечивать левый берег Воронежа, сейчас составляет 74%. Идет обустройство инженерных сетей, укладка водоводов к ВПС-9, благоустройство территории и отделочные работы. В рамках реконструкции ВПС-9 будет выполнено переустройство насосной станции второго подъема с пристроенной частью. Ввести в эксплуатацию оба этих объекта планируют к июлю 2025 года.
Контекст
Строительство Остужевской развязки стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в Воронеже за последние годы. Это один из ключевых транспортных узлов города — через развязку следуют потоки автомобилей из пригорода и области, а также из отдаленных микрорайонов миллионника.