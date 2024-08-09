На левом берегу Воронежа на сутки отключат воду

— На участке от Северного моста до путепроводов через железнодорожную ветку на улице Остужева активно ведутся работы по переустройству коммуникаций. Для продолжения реализации проекта необходимо выполнить переустройство сетей водоснабжения. Эти работы требуют длительного времени, так как в переключении будут задействованы водоводы диаметром 700 и 500 мм, слив воды и наполнение систем в которые требует от трех до шести часов. Только после полного осушения труб бригады смогут незамедлительно приступить к переключению. По завершении также потребуется время для того, чтобы восстановить подачу ресурса у потребителей, — пояснили в мэрии причину столь длительного отключения.