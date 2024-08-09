В Уфе подорожает проезд на маршруте из Инорса в Затон

С 11 августа повышается стоимость проезда на маршруте № 248 Уфимский Док — ТРЦ «Планета» — ул. Лётчиков. Об этом минтранс уведомил частный перевозчик ИП Миназов К. З.
С воскресенья поездка на № 248 за наличный и безналичный расчёт, в том числе и по карте «Алга», обойдется в 40 рублей.
Основными причинами изменения тарифов является постоянное повышение цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, отметили в минтрансе.
Как ранее сообщал Башинформ, с 1 августа изменилась плата за проезд на ряде маршрутов общественного транспорта. Цена билета за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит:
41 рубль — на автобусах № 220 Профилакторий «Радуга» — Южный автовокзал, № 222 Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ГКБ № 18, № 224 Ул. Адмирала Макарова — Микрорайон «Южный», № 288 Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Максимовка;
40 рублей — № 277 Новая Максимовка — Стадион "Динамо;
35 рублей — № 208 Уфимский ДОК — ТЭЦ-1.