Риэлторы назвали самые популярные районы и ЖК Минска для аренды квартир

Кроме того, сказано, что элитные квартиры арендаторы предпочитают на проспекте Победителей, улице Сторожовской, жилом комплексе «Променад». Также все более востребованным становится ЖК «Левада», расположенный на берегу Свислочи. Его популярность обусловлена уникальным местоположением, а также разнообразием квартир. Риелторы отмечают, что данная локация является перспективной для инвестиций.