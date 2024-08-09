Риэлторы назвали самые популярные районы и ЖК Минска для аренды квартир

Риэлторы назвали востребованные районы для аренды квартир в Минске. Подробности рассказали в группе компаний «Твоя столица», пишет sb.by.
Специалисты заметили, говоря про самые востребованные района Минска, что в момент выбора бюджетных квартир арендаторы стараются ориентироваться на стоимость и расположение. Так, в комфорт-классе популярными районами считаются «Новая Боровая», «Маяк Минска», «Лебяжий», а также «Минск-Мир».
Кроме того, сказано, что элитные квартиры арендаторы предпочитают на проспекте Победителей, улице Сторожовской, жилом комплексе «Променад». Также все более востребованным становится ЖК «Левада», расположенный на берегу Свислочи. Его популярность обусловлена уникальным местоположением, а также разнообразием квартир. Риелторы отмечают, что данная локация является перспективной для инвестиций.