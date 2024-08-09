Омичу вынесли приговор за пост о норвежском стрелке

1-й Восточный окружной военный суд признал омича виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет») и назначил ему наказание в виде трех лет колонии с запретом на два года на занятия деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.