Омичу вынесли приговор за пост о норвежском стрелке

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор омичу, который публично в интернете разместил пост с оправданием террористических действий.
В феврале 2017 года омич в личном акаунте в соцсети опубликовал пост, в котором оправдывались террористические действия норвежского стрелка Андреса Брейвика.
На мужчину завели уголовное дело за оправдание терроризма.
1-й Восточный окружной военный суд признал омича виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет») и назначил ему наказание в виде трех лет колонии с запретом на два года на занятия деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.