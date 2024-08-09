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В Татарстане 9 августа отменили рейсы до Свияжска на «Метеоре»

В Татарстане 9 августа отменили рейсы до Свияжска на «Метеоре». Это решение принято в связи с проведением профилактических работ, сообщает пресс-служба компании «Флот РТ».

В июле подобные профилактические работы проводились и на теплоходе «Капитан Гусев». В связи с этим 12 и 13 июля отменили рейсы из Казани в Верхний Услон.

Ранее сообщали, что в Поволжье запустят новый водный маршрут из Нижнего Новгорода до Удмуртии. Желающие смогут присоединиться к маршруту на остановках в Чебоксарах и Казани. В Елабуге будет только техническая остановка.

Напомним, со 2 июня временно приостановили авиарейсы из Ашхабада в Казань. Для пассажиров с авиабилетами по этому маршруту открыты перелеты до Москвы.