В Татарстане 9 августа отменили рейсы до Свияжска на «Метеоре»

В июле подобные профилактические работы проводились и на теплоходе «Капитан Гусев». В связи с этим 12 и 13 июля отменили рейсы из Казани в Верхний Услон.
Ранее сообщали, что в Поволжье запустят новый водный маршрут из Нижнего Новгорода до Удмуртии. Желающие смогут присоединиться к маршруту на остановках в Чебоксарах и Казани. В Елабуге будет только техническая остановка.
Напомним, со 2 июня временно приостановили авиарейсы из Ашхабада в Казань. Для пассажиров с авиабилетами по этому маршруту открыты перелеты до Москвы.