В Крыму провели перепись дельфинов

Об этом ТАСС сообщили в министерстве науки и высшего образования России.
Накануне ученые Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского сообщали о создании базы с уникальным «свистом-автографом» афалин — одного из трех видов дельфинов, которые обитают в Черном и Азовском морях вокруг Крыма. При этом определенное количество идентифицированных таким образом особей не называлось.
«В акватории юго-восточного Крыма детально описано сообщество афалин, которое представлено транзитной (мигрирующие особи) и резидентной группировками (постоянно пребывающие). Также выделены сообщества афалин в акватории западного, юго-западного, южного, юго-восточного и восточного Крыма», — сообщили изданию в Минобрнауки.
Отмечается, что за последние 10 лет в прибрежной акватории полуострова акустически идентифицировали 823 особи. Кроме того, составлен рабочий каталог фотоидентифицированных особей. Азовки и белобочки распределены преимущественно в юго-западной, южной и юго-восточной части акватории Крыма, добавили в министерстве.
В министерстве сообщили, что последние данные о черноморских дельфинах у берегов Крыма были получены в ходе научного плавания судна «Профессор Водяницкий» ФИЦ «Институт биологии южных морей» РАН в мае-июне 2024 года. Ученые зафиксировали около 240 встреч с китообразными. Группы дельфинов, включающие от нескольких десятков до сотни особей, были обнаружены в районе акватории юго-восточного Крыма.