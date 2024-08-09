В Крыму провели перепись дельфинов

В министерстве сообщили, что последние данные о черноморских дельфинах у берегов Крыма были получены в ходе научного плавания судна «Профессор Водяницкий» ФИЦ «Институт биологии южных морей» РАН в мае-июне 2024 года. Ученые зафиксировали около 240 встреч с китообразными. Группы дельфинов, включающие от нескольких десятков до сотни особей, были обнаружены в районе акватории юго-восточного Крыма.