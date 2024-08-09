Из-за угрозы подтопления обесточен ряд поселков в Челябинской области

«Поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево временно обесточены из-за риска затопления», — сообщает Управление гражданской защиты и экологии Карабаша.
Ранее сообщалось, что вышло из берегов озеро Сырыткуль.
Как заявляют в МЧС, ситуация была прогнозируемой и контролируемой, приняты необходимые меры реагирования. В пунктах временного размещения готовы разместить пострадавших. Население оповестили об угрозе подтопления территории.
Сейчас существует угроза подтопления муниципальной дороги Миасс — Карабаш. МЧС привлекло дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка. Движение остановлено в районе села Новоандреевка.