Колумбус
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за угрозы подтопления обесточен ряд поселков в Челябинской области

Сейчас существует угроза подтопления муниципальной дороги Миасс — Карабаш.

«Поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево временно обесточены из-за риска затопления», — сообщает Управление гражданской защиты и экологии Карабаша.

Ранее сообщалось, что вышло из берегов озеро Сырыткуль.

Как заявляют в МЧС, ситуация была прогнозируемой и контролируемой, приняты необходимые меры реагирования. В пунктах временного размещения готовы разместить пострадавших. Население оповестили об угрозе подтопления территории.

Сейчас существует угроза подтопления муниципальной дороги Миасс — Карабаш. МЧС привлекло дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка. Движение остановлено в районе села Новоандреевка.