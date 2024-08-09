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Тревога для метеозависимых: Жителей Молдовы ожидает очередной удар по мозгу и сердцу — нас опять атакует геомагнитная буря

Геошторм, который обрушится 9 августа, продлится до вечера субботы.

Источник: Комсомольская правда

Метеозависимые, тревога: 9 августа, ближе к обеду, на Землю обрушится магнитная буря и продлится она до вечера субботы.

Грандиозные планы на выходные не строим, меньше активничаем и пьём больше воды.

Берегите близких и запасайтесь лекарствами.

здоровье