Тревога для метеозависимых: Жителей Молдовы ожидает очередной удар по мозгу и сердцу — нас опять атакует геомагнитная буря

Метеозависимые, тревога: 9 августа, ближе к обеду, на Землю обрушится магнитная буря и продлится она до вечера субботы.
Грандиозные планы на выходные не строим, меньше активничаем и пьём больше воды.
Берегите близких и запасайтесь лекарствами.
Геошторм, который обрушится 9 августа, продлится до вечера субботы.
Метеозависимые, тревога: 9 августа, ближе к обеду, на Землю обрушится магнитная буря и продлится она до вечера субботы.
Грандиозные планы на выходные не строим, меньше активничаем и пьём больше воды.
Берегите близких и запасайтесь лекарствами.