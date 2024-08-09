Белорусы смогут наблюдать звездопад в ночь на 12 августа

Начнем с того, что персеиды — на самом деле не звезды, а частицы космической пыли и льда, которые входят в атмосферу Земли и там же сгорают, оставляя на небе яркий след. Но в народе принято называть это явление звездопадом, поскольку многие наблюдатели считают, что видят в ночном небе падающие звезды.