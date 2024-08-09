Белорусы смогут наблюдать звездопад в ночь на 12 августа

Начнем с того, что персеиды — на самом деле не звезды, а частицы космической пыли и льда, которые входят в атмосферу Земли и там же сгорают, оставляя на небе яркий след. Но в народе принято называть это явление звездопадом, поскольку многие наблюдатели считают, что видят в ночном небе падающие звезды.
Наблюдать метеорный поток Персеиды смогут и жители Беларуси. Явление начнет набирать силу уже с 9 августа, а пик активности произойдет в ночь с 11 на 12 августа: луна в это время будет светить наполовину, что может уменьшить видимость, но к середине ночи она уйдет, а обзор станет невероятным.
Специальных приборов, чтобы увидеть «звездное небо» не понадобится, однако за ним лучше всего наблюдать за городом, вдали от ярких источников света. Стоит отметить, что в Минске и других крупных городах видимость плохая из-за светового загрязнения. Если действительно хочется полюбоваться метеорами, лучше выбрать для этого отдаленные от городов места.