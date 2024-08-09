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В Новосибирске собираются продлить Михайловскую набережную

Сейчас на этой территории расположена пескобаза.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирскую Михайловскую набережную планируют продлить и сделать на месте, где расположены пескобазы, парковую зону. Об этом намерении рассказал мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Уже много лет на берегу Оби размещаются пескобазы. Сегодня новосибирцы хотят видеть не промзону, а продолжение набережной. Наша цель — современная парковая территория, которая станет продолжением Михайловской набережной, — сообщает градоначальник.

Сейчас обсуждается вопрос перенесения песка на другую территорию. Природоохранные ведомства не остаются в стороне и поддерживают инициативу.