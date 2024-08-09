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В Уфе водитель Porsche лишился автомобиля за езду в пьяном виде

В Уфе мужчина лишился автомобиля Porsche за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В январе 2024 года мужчина сел за руль Porsche Panamera в пьяном виде. При этом ранее он был судим за пьяную езду. По пути его остановили сотрудники ГИБДД, которые выявили признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования водитель отказался.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года 6 месяцев и конфисковал дорогостоящую иномарку в доход государства.