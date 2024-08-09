В Уфе водитель Porsche лишился автомобиля за езду в пьяном виде

В январе 2024 года мужчина сел за руль Porsche Panamera в пьяном виде. При этом ранее он был судим за пьяную езду. По пути его остановили сотрудники ГИБДД, которые выявили признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования водитель отказался.