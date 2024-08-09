Искал ягоды: туристов в Челябинской области предупредили о медведе-лакомке

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области рядом с одной из троп заметили следы медведя. Топтыгин оставил отчетливые отпечатки когтистых лап в грязи.
Специалисты считают, что медведь прошел мимо тропы в поисках ягодных зарослей.
— Поближе к черничникам, брусничникам, малинникам мишки начинают держаться в августе, когда там поспевает урожай, — рассказали в пресс-службе «Зигальги». — А в конце месяца приступят к сбору рябины, которая сейчас уже начала краснеть.
Медведи продолжат отъедаться до середины осени. А потом дары леса сойдут на нет, и животные станут готовиться к долгой зимней спячке.