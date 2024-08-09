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Искал ягоды: туристов в Челябинской области предупредили о медведе-лакомке

Рядом с туристической тропой в южноуральском нацпарке прогулялся медведь.

Источник: Нацпарк «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области рядом с одной из троп заметили следы медведя. Топтыгин оставил отчетливые отпечатки когтистых лап в грязи.

Специалисты считают, что медведь прошел мимо тропы в поисках ягодных зарослей.

— Поближе к черничникам, брусничникам, малинникам мишки начинают держаться в августе, когда там поспевает урожай, — рассказали в пресс-службе «Зигальги». — А в конце месяца приступят к сбору рябины, которая сейчас уже начала краснеть.

Медведи продолжат отъедаться до середины осени. А потом дары леса сойдут на нет, и животные станут готовиться к долгой зимней спячке.