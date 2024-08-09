Дети из Дебальцево выехали на отдых и экскурсии в Хабаровск

По приглашению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и при поддержке главы города Дебальцево Сергея Желновача, группа детей из Донецкой Народной Республики отправилась в гости к региону-шефу. Уже в эту субботу, 10 августа, 35 ребят торжественно встретят в аэропорту региональной столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первые дни пребывания для детей запланирована обширная экскурсионная программа «Знакомство с Хабаровском». Это речная прогулка по реке Амур, экскурсии в музей Амурского моста и зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева, а также пешая экскурсия по центру города.
Это уже не первая детская делегация из ДНР: в прошлом году в Хабаровск приезжало 100 школьников Дебальцево, которых, помимо насыщенной образовательной и культурной программы, ожидало знакомство с вузами региона.