Дети из Дебальцево выехали на отдых и экскурсии в Хабаровск

В первые дни пребывания для детей запланирована обширная экскурсионная программа «Знакомство с Хабаровском». Это речная прогулка по реке Амур, экскурсии в музей Амурского моста и зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева, а также пешая экскурсия по центру города.