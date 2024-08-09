Дептранс Перми объяснил частые встречи пассажиров автобусов с контролёрами

Увеличение частоты встреч пассажиров автобусов в Перми с контролёрами общественного транспорта объяснили сайту perm.aif.ru в департаменте транспорта города.
9 августа с perm.aif.ru связался один из жителей краевой столицы, который сообщил, что за два дня несколько раз столкнулся с проверками в общественном транспорте. По словам молодого человека, раньше он не наблюдал таких частных проверок.
«Вчера около 9:00 встретил контролёра в автобусе № 10. Всё было хорошо, так как проезд я оплатил. Однако сегодня снова была проверка. Примерно в то же время и также на 10-м автобусе. Ощущение, что контролёров стало больше», — рассказал пермяк.
Сайт perm.aif.ru узнал у департамента транспорта Перми, увеличилось ли количество контролёров в общественном транспорте и с чем связана частота проверок безбилетников. В ведомстве сайту perm.aif.ru рассказали, что сейчас акцент сделан не на количестве сотрудников, а на качестве их работы.
«В 2024 году были пересмотрен порядок работы, а также повышена заработная плата для сотрудников контрольно-ревизорской службы. Это позволило повысить эффективность работы сотрудников на линии. Таким образом, приоритет отдан качеству работы сотрудников и их эффективности, а не их численности», — сообщили сайту perm.aif.ru в дептрансе Перми.
В ведомстве также сообщили, что на данный момент контрольно-ревизорская служба насчитывает 67 сотрудников.