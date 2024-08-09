Дептранс Перми объяснил частые встречи пассажиров автобусов с контролёрами

«Вчера около 9:00 встретил контролёра в автобусе № 10. Всё было хорошо, так как проезд я оплатил. Однако сегодня снова была проверка. Примерно в то же время и также на 10-м автобусе. Ощущение, что контролёров стало больше», — рассказал пермяк.