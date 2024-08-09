В Красноярске началась подготовка к перекрытию улицы Карла Маркса

Ночью 10 августа в Красноярске из-за строительства метро перекроют улицу Карла Маркса. Как сообщает мэрия, в центр города уже начали завозить бетонные блоки.
Улицу перекроют на четырех участках: от здания Красноярского государственного медицинского университета (Карла Маркса, 124) до Декабристов, от здания КрасЖД (Маркса, 116) до пересечения с улицей Дзержинского, от Диктатуры Пролетариата до дома на Маркса, 137, а также и от улицы Вейнбаума до бизнес-центра «Европа». На карте это выглядит так:
Весь транспорт в центре, который ранее двигался по Карла Маркса, перенаправят на Мира — проспект станет односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны. При этом крайнюю правую полосу выделят для маршруток. Кроме того, в центре города ограничат парковку.
Первое время помогать водителям будут сотрудники Госавтоинспекции. Горожан просят быть внимательными, при движении руководствоваться обновленной дорожно-знаковой информацией.
Напомним, что масштабные ограничения продлятся до 2026 года.