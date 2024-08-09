В Красноярске началась подготовка к перекрытию улицы Карла Маркса

Улицу перекроют на четырех участках: от здания Красноярского государственного медицинского университета (Карла Маркса, 124) до Декабристов, от здания КрасЖД (Маркса, 116) до пересечения с улицей Дзержинского, от Диктатуры Пролетариата до дома на Маркса, 137, а также и от улицы Вейнбаума до бизнес-центра «Европа». На карте это выглядит так: