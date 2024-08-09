Колумбус
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесу под Новосибирском найдено редкое скопление черных лисичек

Черные лисички или вороночники рожковидные внешне напоминают известные рыжие лисички, однако отличаются цветом и ароматом.

Источник: Соцсети

Жительница Новосибирска Анна Васильева обнаружила целую поляну черных лисичек в Караканском бору. Своей находкой она поделилась в паблике «Грибная академия» в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что это первый раз, когда ей удалось увидеть такое большое количество редких грибов.

«Вороночник ковром в логу и по склонам, тысячи штук. В основном маленькие и средние. Я такого еще не видела!» — написала Анна.

Черные лисички или вороночники рожковидные внешне напоминают известные рыжие лисички, однако отличаются цветом и ароматом. По словам опытных грибников, эти грибы съедобны и не требуют предварительной обработки: достаточно удалить грубую ножку, а шляпку можно использовать в различных блюдах — от жареных до супов и соусов.

флора и фауна