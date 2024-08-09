В лесу под Новосибирском найдено редкое скопление черных лисичек

Черные лисички или вороночники рожковидные внешне напоминают известные рыжие лисички, однако отличаются цветом и ароматом. По словам опытных грибников, эти грибы съедобны и не требуют предварительной обработки: достаточно удалить грубую ножку, а шляпку можно использовать в различных блюдах — от жареных до супов и соусов.